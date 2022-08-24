Политика Польша предлагает реформировать ЕС, ограничив влияние Германии

2022-08-24 17:00

 

Объединенная Европа нуждается в фундаментальных реформах, которые дали бы малым и средним странам равные права с большими.

Об этом министр иностранных дел Польши Збигнев Рау пишет в статье для Rzeczpospolita.

Рау считает, что агрессия РФ против Украины показала опасность империализма и "стала для Европы моментом пробуждения и глубоких размышлений над будущим континента".

По его мнению, малые и средние страны-члены ЕС имеют гораздо меньше возможностей для создания коалиций и блокирования невыгодных для них решений Евросоюза. Поэтому проигрывают, когда хотят защитить свои права, интересы или потребности.

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"ЕС требует не лидерства Германии, а немецкого самоограничения. Только тогда свобода и равенство государств-членов позволят ЕС стать желаемой антитезой империализма", - пишет Рау.

Он также предполагает, что отдельные страны-члены ЕС могли бы на время отказаться от евро. Рау пишет, что после введения единой европейской валюты лишь некоторые страны смогли обеспечить устойчивое и гармоничное развитие.

По мнению министра иностранных дел Польши, Евросоюз столкнулся с экзистенциальным вызовом. И сейчас объединения ждут либо реформы, которые защитят практику свободы и равенства наций, либо политический регресс.

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