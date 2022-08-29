Политика Украину, Молдову и Грузию следует принять в ЕС, - Шольц

2022-08-29 17:30

 

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского Союза, чтобы в конечном итоге включить в него Украину, Молдову и Грузию. Он заявил, что постепенный переход к голосованию большинством является ступенькой к расширению блока.

Столкнувшись с вторжением России в Украину, Шольц призвал 27 членов ЕС "сплотить ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения" и заявил, что Германия будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

В речи, озаглавленной "Европа - наше будущее", он сказал, что "мы должны гораздо сильнее использовать влияние нашей объединенной Европы... Европа - это наше будущее. И это будущее в наших руках".

Шольц подчеркнул приверженность Германии расширению ЕС, подчеркнув, что страны Западных Балкан, Украина, Молдова и, в конечном счете, Грузия должны присоединиться к блоку.

Однако "в этом расширенном Союзе разногласия между государствами-членами будут расти в том, что касается политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения", - сказал он.

"Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвигаться вперед, возрастает с каждым дополнительным государством-членом", - добавил Шольц.

"Поэтому я предложил постепенный переход к голосованию большинством в общей внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика, - прекрасно понимая, что это также будет иметь последствия для Германии", - сказал он.

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Политика

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