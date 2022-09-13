Экономика Курс евро продолжает расти по отношению к доллару - почему это происходит

2022-09-13 12:27

Курс евро продолжает расти по отношению к доллару после решения и дальнейших планов Европейского центробанка о повышении ключевых ставок, пишет Reuters.

Отмечается, что доллар "затормозил" по отношению к корзине из шести мировых валют недалеко от двухнедельного минимума накануне ключевых данных об инфляции в США на этой неделе, которые могут дать ФРС возможность замедлить темпы повышения процентных ставок на заседании 21 сентября.

Так, евро вырос на 0,32% до 1,0130 доллара, а фунт стерлингов поднялся до 1,1681 доллара.

"Представители ЕЦБ видят растущий риск того, что им придется повысить ключевую процентную ставку до 2% или больше, чтобы обуздать рекордную инфляцию в еврозоне", - говорится в сообщении.