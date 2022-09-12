Политика Заарештований ексголова Харківської СБУ Дудін з перших днів вторгнення допомагав ворогу захопити область

2022-09-12 19:35

Нині заарештований колишній очільник управління СБУ в Харківській області Роман Дудін планував «здати» Харківщину російським загарбникам і стати головним силовиком в окупаційній адміністрації.

Нагадаємо, наприкінці травня Володимир Зеленський звільнив його з посади голови Управління СБУ у Харківській області з формулюванням «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто». 11 вересня Дудіна затримали в одній з західних областей України, 12 вересня суд обрав йому запобіжний захід — арешт без можливості внесення застави. ДБР та СБУ підозрюють Дудіна у державній зраді та дезертирстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За версією слідства, після 24 лютого 2022 року Дудін умисно перешкоджав органам управління області організовувати оборону міста. Фактично він діяв у інтересах російської федерації та готував область до захоплення ворогом. Для цього, за даними СБУ, Дудін вчинив «багатоетапні дії», направлені на усунення Голови Харківської обласної військової адміністрації. Як співробітник-військовослужбовець СБУ він ухилився від військової служби в умовах воєнного стану, а також свідомо саботував організацію контррозвідувальної і контрдиверсійної діяльності для оборони області.

У перші дні повномасштабної війни Дудін самовільно залишив місце служби та втік до мами на Волинь. «Коли зрозумів, що у нього не виходить «захопити владу» в регіоні, і побачив, що місту загрожує реальна небезпека, 25 лютого втік до мами на Волинь», — пише Обозреватель з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Втікач повернувся до Харкова тільки в березні, коли ситуація дещо стабілізувалася, і почав «імітувати бурхливу діяльність». Після звільнення Дудін знову поїхав на Волинь, звідки розпочав інформаційну кампанію з дискредитації влади. Так він намагається підірвати довіру громадян до військово-політичного керівництва держави.

Навіщо Дудін намагався здати Харків росіянам? За нашими даними, він не був завербований ворожими спецслужбами, а лишень хотів зберегти свою посаду і вплив, оскільки знав, що його відставка — питання часу. В області Дудіна знають як головного куратора наркотрафіку, проституції та торгівлі зброєю. Він розраховував продовжити незаконний промисел, але вже під російським прапором.

Біографія Дудіна — суцільна таємниця. Відомо, що пішов працювати в СБУ одразу після армії. Розпочав службу в Дніпропетровській області. У 2013-му перевівся до Києва. Харківське управління очолював з 25 березня 2020-го року. За 2021 рік заробив 685 000 гривень, ще 49 000 він отримав як матеріальну допомогу за місцем служби. У декларації немає ні слова про житло, але вказана земельна ділянка в Княжичах — елітному котеджному містечку під Києвом. Його дружина у 2020 році отримала 1,4 млн гривень у подарунок. Подружжя зберігало готівкою 80 тисяч доларів США.