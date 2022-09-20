Экономика Что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время - НБУ раскрыл данные

2022-09-20 10:25

В ближайшее время изменений курса доллара к гривне не будет, ситуация на валютном рынке стабилизировалась. Об этом заявил замглавы Совета Национального банка Василий Фурман.

"То есть на сегодня мы имеем фиксированный курс 36,6. Ну а дальше есть курс, который мы видим в обменниках, он незначительно отклоняется в допустимых пределах от фиксированного курса", - сказал он.

В частности, на курс гривны положительно влияет стабилизация резервов НБУ и их увеличение примерно на 15% в августе - до 25,4 млрд долларов за счет рекордной внешней финпомощи в 4,8 млрд долларов за месяц.

На курс гривны также положительно повлияло уменьшение дефицита внешней торговли, увеличение экспорта, в т.ч. и зерна.

Кроме того, на валютный рынок положительно повлияло снижение эмиссии гривны до 30 млрд в месяц.

В НБУ также рассказали и ситуации со спросом ни иностранную валюту.

"Увеличение спреда между официальным и наличным курсами гривны в последние недели дополнительно свидетельствует о сохранении значительного девальвационного давления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что валютный рынок все еще далек от состояния самосбалансирования. Интервенции НБУ по продаже валюты, хоть и заметно уменьшились в последние месяцы, остаются значительными.

"При таких условиях НБУ должен и дальше принимать меры для снижения девальвационного давления и защиты международных резервов", - заявили в центробанке.