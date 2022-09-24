Политика МИД Украины отреагирует на атаку территории Украины дронами иранского производства

2022-09-24 10:00

 

Спикер Зеленского назвал действия Ирана шагом против суверенитета и территориальной целостности Украины.

В пятницу, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования войсками Российской Федерации на украинской территории вооружения иранского производства.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

В сообщении подчеркнули, что руководство Ирана неоднократно публично заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины.

В то же время, собранные на поле боя образцы подтвердили, что Россия применяет в Украине вооружение именно иранского производства.

"Такие действия Ирана расцениваются как шаг против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также против жизни и здоровья украинских граждан", — заявил спикер президента Сергей Никифоров.

Напомним, российские войска атаковали Одессу 23 сентября иранскими дронами-камикадзе из акватории Черного моря. В результате атаки оккупантов погиб один человек.

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