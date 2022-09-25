Запад заморозил роССийских активов на $500 млрд

Западные страны в общей сложности заморозили активы РФ на сумму 500 млрд долларов. Украина лоббирует принятие международного соглашения по конфискации этих активов для восстановления Украины.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге.
По его словам, восстановление Украины обойдется в сотни миллиардов, и эти деньги должны заплатить не украинские налогоплательщики или страны-партнеры, а виновники трагедии.
«Агрессор должен заплатить свою цену, а его средства стать основным ресурсом для нашего масштабного восстановления», – отметил глава правительства.