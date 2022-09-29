Экономика Wall Street Journal подсчитали потери мировой экономики из-за войны рф против Украины

2022-09-29 15:37

Военное вторжение оркостана в Украину будет стоить мировой экономике 2,8 триллиона долларов к концу следующего года, пишет The Wall Street Journal.

В частности, развязанная рускими война привела к скачку цен на энергоносители, что привело к снижению доходов домашних хозяйств и подорвало доверие деловых кругов. Война нарушила цепочки поставок, вызвала нехватку продуктов и других предметов первой необходимости.

Согласно прогнозам ОЭСР, мировая экономика должна вырасти на 3% в этом году и на 2,2% в 2023 году. Перед войной ожидался рост на 4,5% в текущем году и на 3,2% в 2023 году. Таким образом война в Украине обойдется миру в сумму, эквивалентную объему производства французской экономикой за эти два года.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Экономика"

Wall Street Journal подсчитали потери мировой экономики из-за войны рф против Украины

2022-09-29 15:37

В Украине завершен сбор пшеницы - намолотили в два раза больше, чем необходимо

2022-09-23 17:32

Что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время - НБУ раскрыл данные

2022-09-20 10:25

В Украине поднимут минималку: когда ее увидим в кошельке

2022-09-19 17:00
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Wall Street Journal подсчитали потери мировой экономики из-за войны рф против Украины 2022-09-29 15:37
В Украине завершен сбор пшеницы - намолотили в два раза больше, чем необходимо 2022-09-23 17:32
Что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время - НБУ раскрыл данные 2022-09-20 10:25
В Украине поднимут минималку: когда ее увидим в кошельке 2022-09-19 17:00