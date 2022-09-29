Экономика Франция передаст Украине более 1 000 тонн гуманитарной помощи — подробности

2022-09-29 19:00

 

Франция предоставит Украине необходимую гуманитарную помощь, в состав которой войдет техника гражданской безопасности пожарные автомобили, спасательные, защитные средства, средства для разминирования и аварийные мосты. А также медицинские препараты, оборудование, продуктовые пайки. Общий объем гумпомощи — 1 000 тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«В ответ на срочную потребность, высказанную украинскими властями, более 1000 тонн гуманитарной помощи будет доставлено в порт Костанца, Румыния, которая будет состоять из пожертвований государственного и частного секторов. Это, в частности, техника гражданской безопасности: 15 пожарных и спасательных автомобилей, адаптированных к украинским стандартов, в том числе пять неновых автомобилей, подаренных французскими пожарно-спасательными службами, и 10 новых автомобилей, восемь полужестких надувных лодок и 19 тонн техники (спасательные, разминочные и защитные средства)», — отмтеили в пресс-службе МИД Франции.

Также Франция передает Украине медицинскую помощь:

25 тонн препаратов для неотложной помощи и реанимации,
медицинский автомобиль, оснащенный мобильным рентгеновским оборудованием, позволяющим проводить исследования в полевых условиях.

Продовольственная помощь содержит 60 тыс. продуктовых пайков (двухразовое питание), 48 тонн готовых блюд и 13 тонн молока.

Кроме того, Франция предоставит Украине аварийно-ремонтное оборудование, а именно пять аварийных генераторов, строительную технику и брезент.

Также Франция безвозмездно передает аварийные мосты (длиной более 200 метров) для быстрого ремонта гражданской инфраструктуры Украины. Речь идет о трех сборных мостах Bailey, приобретенных у французского государственного агентства Cerema, и трех модульных стальных мостах, приобретенных у французской компании Matière (один из них доставят из Франции автомобильным транспортом).

Груз при будет сначала в Констанцу (Румыния), а затем будет доставлен в гуманитарный центр в Сучаве. А пожертвования, как указали в МИД Франции, будут переданы Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Министерству здравоохранения, городам Чернигову, Харькову, Одессе и Стрыю.

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