Политика Американское посольство на москве призвало граждан США немедленно покинуть роССию

2022-09-30 17:32

Посольство США на москве призвало своих граждан немедленно покинуть путинский мордор.

Дипломаты связывают это с объявлением мобилизации на рф, не исключая призыва на военную службу лиц с двойным гражданством. Об этом сказано на сайте посольства США.

Также в дипведомстве предупредили своих граждан, что оркостан может отказать лицам с двойным гражданством в доступе к консульской помощи США и воспрепятствовать их выезду из эрефии.

"Граждане США не должны ездить на россию, а те, кто проживает или путешествует на рф, должны немедленно покинуть ее, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", – отмечается в обращении к американцам.