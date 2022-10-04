Мир ЕС готовит ответ на оккупацию роССией территорий Украины, - Бербок

2022-10-04 16:30

Европа не оставит без ответа попытки России незаконно "включить" в свой состав территорию Украины.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Мы не оставим путинское воровство земли без ответа", - подчеркнула министр.

Она отметила, что ЕС работает над восьмым пакетом санкций, который должен нанести удар в наиболее болезненные для кремля "целые", а затем будет иметь наибольший эффект. В первую очередь, это касается импорта российской нефти, уточнила она. Германия и Польша работают над новым пакетом рука об руку, добавила Бербок.

Глава МИД ФРГ подчеркнула, что Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон является, как и Крым, частью Украины.

Также в Варшаве, по словам Бербок, обсуждены пути увеличения помощи Украине – в финансовой отрасли, оборонной, разминировании, последующем восстановлении, а также предоставление совместной поддержки на пути Украины в ЕС.

"Нет ничего, что могло бы разделить Германию и Польшу по вопросу поддержки Украины", - добавила Бербок.

Она описала ситуацию так: миллионы людей в Украине сейчас нуждаются в единой Европе. Бербок повторила, что сильнейшей стороной ЕС остается ее сплоченность, а самым большим подарком пути стал отказ от этой линии, от общей позиции ЕС. Своими безответственными ядерными угрозами, к которым Путин прибегает не впервые, он хочет добиться именно этого – шантажировать Запад. Но, отметила глава германского МИД, никто в мире не будет терпеть попыток такого шантажа. Эти попытки, заверила она, также не остановят партнеров по поддержке Украины, в том числе военной техникой.

"Наша общая Европа миру, безопасности и демократии – под угрозой. Именно против этой Европы и ее ценностей направлена война России против Украины. Мы решительно противостоим ей совместно", - заявила глава МИД ФРГ.