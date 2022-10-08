Политика Индонезия ждет участия в саммите "G20" Зеленского и путина

2022-10-08 15:00

Индонезия готовится принять украинского президента Владимира Зеленского и кремлевкого диктатора Владимира Путина на Бали, где в ноябре пройдет саммит "Большой двадцатки".

Об этом пишет The Nation со ссылкой на заявление посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса.

По его словам, идет подготовка к приему двух президентов.

"Мы решаем, в каких отелях их разместить: в одном - Путина, в другом - Зеленского", - сказал он, имея в виду необходимость избегать напряженности, размещая их слишком близко друг к другу.

Ни украинский, ни российский МИД не ответили на запросы The National подтвердить планы участия лидеров во встрече на Бали 15 и 16 ноября.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии украинским СМИ опроверг информацию, что Зеленский уже принял решение посетить саммит G20 в Индонезии в ноябре.

Саммит G20 и участие России - что известно

Ожидается, что саммит G20 прийдет в ноябре на острове Бали с участием не только лидеров 20 крупнейших экономик мира, но и приглашенных стран, таких как ОАЭ и Украина.

Мир будет занимать важное место в повестке дня наряду со здоровьем, цифровой трансформацией и переходом на устойчивую энергетику, сообщали в Индонезии, модерирующей саммит G20 в этом году.

Президент Индонезии Джоко Видодо ранее настоятельно призывал обе стороны согласиться на прекращение огня и вновь открыть каналы для экспорта зерна для обеспечения продовольственной безопасности.

В июле Видодо заявлял, что Путин планирует лично приехать на саммит. Советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью BBC допускал, что Зеленский может принять участие в саммите, если на нем появится Путин.