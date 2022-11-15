Экономика Что будет с курсом доллара на Рождество: в НБУ дали ответ

2022-11-15 20:30

 

В Национальном банке не ожидают значительных колебаний курса доллара к гривне до конца года. Наличный рынок зависит от официального курса НБУ, который вряд ли изменится.

Об этом заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил Николайчук, НБУ не дает публичных прогнозов динамики курса, в том числе и в наличном сегменте.

"Но, что можно сказать точно, Национальный банк будет стараться не допускать значительного спреда между наличным и безналичным курсом. А последний, как известно, привязан к официальному курсу, корректировать который Национальный банк, по крайней мере, сейчас не планирует", - сообщил он.

По его словам, заметное укрепление наличного курса произошло в течение октября, в то же время в ноябре скорее следует говорить о его стабилизации.

Николайчук заявил, что главная причина укрепления наличного курса в октябре - решение логистических проблем с доставкой наличной валюты в кассы банков.

"Эту проблему удалось преодолеть, в том числе благодаря проведению Национальным банком операций по подкреплению наличных касс банков. Ведь проблема у банков была только с физическим наличием наличной валюты, в то же время безналичной валюты у банков было и есть предостаточно", - сообщил замглавы НБУ.

Напомним, в НБУ заявили, что информация с фронта оказывает влияние на валютный рынок Украины. Однако этот фактор не является определяющим для курса гривны к доллару.

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