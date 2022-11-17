Политика Прем’єр-міністр Великої Британії запропонував план з повної економічної ізоляції рф

2022-11-17 14:29

Новий прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак назвав рф "країною-ізгоєм" і запропонував план з її економічної ізоляції, — The Telegraph

На його думку, країнам потрібно продовжувати знижувати залежність від російських енергоносіїв та виробляти більше продовольства.

"Трохи несправедливо говорити українцям: "Дивіться, ви повинні вести переговори", коли ваша країна і ваша цивільна інфраструктура безперервно бомбардується, як це відбувається зараз. Тому наше завдання полягає в тому, щоб продовжувати допомагати українцям захищати себе і ставити себе в якомога сильнішу позицію, а вони вже самі оберуть, як досягти врегулювання шляхом переговорів", – зазначив прем’єр Британії.