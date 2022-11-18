Политика 21 листопада Європарламент буде голосувати за визнання росії терористичною державою

2022-11-18 18:28

Депутати Європарламенту планують 21 листопада проголосувати щодо резолюції, в якій росія буде названа терористичною державою, - найбільша в Європарламенті фракція "Європейська народна партія".

Депутат Європарламенту від Польщі Боґдан Жоньца розповів, що Європарламент вже схвалив запит групи Європейських консерваторів і реформістів щодо включення до порядку денного пленарних засідань.

Нагадаємо, раніше – Сенат США ухвалив резолюцію, в якій закликав Держдеп оголосити оркостан спонсором тероризму. Крім того, 13 жовтня ПАРЄ визнала російський режим терористичним. Резолюцію ухвалили одностайно. Також росія визнана як країна-спонсор тероризму у Литві.



