Экономика Соцвыплаты и зарплаты бюджетникам: Украине выделят $4,5 миллиардов гранта

2022-11-19 21:00


Правительство Украины приняло ряд решений, которые помогут получить дополнительно $4,5 млрд гранта от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 18 ноября.

Отмечается, что эти средства – часть крупного проекта по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине. Деньги гранта пойдут на зарплаты бюджетникам, в том числе учителям и врачам.

А также на соцвыплаты людям с инвалидностью и внутренне перемещенным лицам, уточнил премьер-министр.

Денис Шмыгаль добавил, что Украина рассчитывает в 2023 году на крупный пакет финансовой помощи Евросоюза в размере 18 млрд евро и положительное решение Конгресса США по выделению $37,7 млрд.

Эти средства пойдут на прямую бюджетную поддержку, скорейшее восстановление, энергетическую безопасность и на другие цели.

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