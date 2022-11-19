Соцвыплаты и зарплаты бюджетникам: Украине выделят $4,5 миллиардов гранта

Правительство Украины приняло ряд решений, которые помогут получить дополнительно $4,5 млрд гранта от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 18 ноября.
Отмечается, что эти средства – часть крупного проекта по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине. Деньги гранта пойдут на зарплаты бюджетникам, в том числе учителям и врачам.
А также на соцвыплаты людям с инвалидностью и внутренне перемещенным лицам, уточнил премьер-министр.
Денис Шмыгаль добавил, что Украина рассчитывает в 2023 году на крупный пакет финансовой помощи Евросоюза в размере 18 млрд евро и положительное решение Конгресса США по выделению $37,7 млрд.
Эти средства пойдут на прямую бюджетную поддержку, скорейшее восстановление, энергетическую безопасность и на другие цели.