Политика Украина планирует повысить плату за транзит нефти через трубопровод "Дружба" - Bloomberg

2022-11-22 19:30

Оператор нефтепроводов «Укртранснафта» планирует в следующем году повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу из-за атак россии на энергосистемы страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Укртранснафты российскому оператору Транснефть.

Цитата

«АО «Укртранснафта», оператор сети нефтепроводов Украины, сообщило своему российскому коллеге ПАО «Транснефть» , что «продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива, запасных частей», - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что в письме подписанном генеральным директором компании «Укртранснафта» Владимиром Цепендой, говориться, что также увеличились расходы на организацию безопасных условий труда персонала и охрану объектов.

«Компания заявила, что повысит тарифы на транспортировку сырой нефти в Венгрию и Словакию на 2,10 евро за тонну до 13,60 евро (13,90 долларов США) с 1 января. Плата также была повышена в апреле, в результате чего общее увеличение в годовом исчислении составило 51%», - говориться в сообщении.

НАК «Нафтогаз Украины», единственный владелец «Укртранснафты», от комментариев отказался.

Позже «Транснефть» подтвердила российскому государственному информационному агентству ТАСС, что получила письмо от «Укртранснафты» и изучает его. Как сообщает ТАСС, российский нефтепроводный оператор обсудит этот вопрос с правительством в москве.

Дополнение

В августе прокачка российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через Украину в Словакию и Венгрию возобновилась.

Российская компания "Транснефть", осуществляющая поставки, 9 августа сообщила, что прокачка была остановлена из-за неуплаты транзита. По данным российской компании, "Укртранснафта" вернула платеж в "Газпромбанк", сославшись на седьмой вступивший в силу пакет санкций ЕС.

MOL и Slovnaft инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами возможности оплаты транзитного сбора со стороны компаний, чтобы возобновить поставки нефти.

10 августа стало известно, что венгерская и словацкая нефтяные компании MOL и Slovnaft оплатили транзит российской нефти через Украину.