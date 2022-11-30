Курс доллара: что будет с валютой в ближайшие дни

Курс доллара в Украине в период недели до 4 декабря будет колебаться в диапазоне 39-42 грн/долл., евро – 40,2-41,7 грн/евро.
По прогнозу аналитика Roboforex Андрея Гойлова, валютный рынок начинает ощущать влияние текущего кризиса в энергетике. Он негативно отразится на реальном секторе экономики.
Эксперт прогнозирует, что эта ситуация приведет к росту спроса на импортные товары. А это, в свою очередь, повысит давление на курс гривны в среднесрочной перспективе.
В итоге на текущей неделе гривна к доллару начнет слабеть, а евро останется в текущих пределах.