Политика В ЕС ищут выход: Венгрия заблокировала выделение Украине €18 млрд

2022-12-07 17:30

Правительство Венгрии, как и обещало ранее, заблокировало соглашение о пакете помощи Украине на сумму 18 млрд евро, которое должны были рассмотреть во вторник министры финансов ЕС.

Теперь Европейская комиссия и другие страны Евросоюза будут вынуждены искать альтернативное решение, чтобы гарантировать Украине получение нужных ей денег в январе, пишет Politico.

По словам собеседников издания, это может означать запуск механизма, похожего на «усиленное сотрудничество», который позволит избежать вето. Но такое решение потребует от стран ЕС предоставления бюджетных гарантий, в некоторых случаях требующих одобрения парламентов, что может занять некоторое время.

«Мы сохраняем намерение начать выплаты Украине в январе», — сказал Збинек Станжура, министр финансов председательствующей в ЕС Чехии.

Он поручил Совету ЕС работать над «решением, поддержанным 26 странами-членами», которое обошло бы вето Венгрии.

Венгерское вето означает, что и другие вопросы сегодняшней повестки дня – минимальная ставка корпоративного налога, план восстановления Венгрии и связанные с ним гранты на 5,8 млрд евро и решение о замораживании 7,5 млрд евро для Венгрии – также откладываются.

Теперь Чехия должна определиться со следующими шагами – назначить новый саммит министров финансов (возможна дата – 12 декабря) или отложить этот вопрос на более позднюю встречу лидеров ЕС.