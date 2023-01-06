Экономика 2023 год будет крайне тяжелым для мировой экономики - в МВФ прогнозируют финансовую нестабильность

2023-01-06 18:28

Наступивший 2023 год для мировой экономики будет тяжелее, чем год ушедший. Об этом заявила директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По словам Георгиевой, для большей части мировой экономики 2023 год будет тяжелым, поскольку основные двигатели глобального роста - США, Европа и Китай - испытывают ослабление активности.

"Почему? Потому что три больших экономики - США, ЕС и Китай - замедляются одновременно", - подчеркнула она.

Директор МВФ напомнила, что в октябре Фонд снизил свой прогноз по глобальному экономическому росту в 2023 году, учитывая влияние войны оркостана в Украине, а также инфляционное давление и высокие процентные ставки, принятые центральными банками многих стран. Однако, с тех пор Китай упразднил свою политику "нулевого заражения" COVID-19 и начал хаотическое восстановление национальной экономики, хотя потребители остаются осторожными, поскольку количество случаев коронавируса постоянно растет. Поэтому лидер Китая Си Цзиньпин на днях призвал к большим усилиям и единству, поскольку Китай вступает в "новую фазу".

"Впервые за 40 лет рост Китая в 2022 году, вероятнее всего, будет на уровне или ниже глобального роста", - подчеркнула Георгиева.

При этом она отметила, что годовой рост в Китае, возможно, ускорится в 2023 году до 4,4%, в то время как мировая активность еще больше замедлится. Однако комментарии директора МВФ свидетельствуют о том, что в конце января, когда МВФ, как правило, обнародует обновленные прогнозы во время Всемирного экономического форума в Давосе, может произойти еще одно сокращение прогнозов как для Китая, так и для глобальной экономики в целом.

В то же время, отмечает Георгиева, экономика США обособлена и может избежать прямого спада, который, вероятно, поразит треть мировых экономик.

"США наиболее устойчивы и могут избежать рецессии. Мы видим, что рынок труда здесь остается достаточно сильным", - констатирует глава МВФ.

Но этот факт сам по себе рискован, поскольку может препятствовать прогрессу, которого планирует достичь Федеральная резервная система США (ФРС), чтобы вернуть инфляцию в стране до целевого уровня в 2%. Действительно, американский рынок труда находится в центре внимания чиновников ФРС, стремящихся, чтобы спрос на рабочую силу снизился, дабы способствовать снижению ценового давления.