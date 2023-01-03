Политика Украина еще на год продлила безвизовый режим для граждан Великобритании

2023-01-03 13:35

Президент Владимир Зеленский продлил действие временного безвизового режима для граждан Великобритании еще на год - до 30 января 2024 года. Об этом сообщается в указе, президента опубликованном на сайте Офиса президента.

"...продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2024 года", - говорится в документе.

Это первый указ украинского президента в 2023 году.

Указ разрешает британцам въезжать на территорию Украины без виз, если срок пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Украина отменила визы для британцев в 2005 году, но с момента выхода Соединенного Королевства из Евросоюза действие безвиза пришлось приостановить, и с января 2020 он работает во временном режиме и ежегодно продлевается указом президента.

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