Политика "Яйца по 17 гривен": Резников опроверг завышение цены при закупках для армии

2023-01-23 20:30

 

У 7 поставщиков Министерства обороны Украины цена яиц колеблется в диапазоне от 80 грн. до 90,6 грн. за десяток. Таким образом он отреагировал на скандальную публикацию журналистами данных о закупке продуктов для ВСУ.

Об этом рассказал министр Алексей Резников в комментарии в Facebook.

"Сравните с ценой в супермаркетах сейчас. Подчеркну – это постоянная цена на весь 2023 год с условием доставки во Львов или под Бахмут. Только в документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена, которую восприняли как 17 грн. за штуку. На чем построили теорию сговора", - отметил он.

Резников подчеркнул, что на самом деле это обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик.

"Яйца – единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу.

Согласно нормативам килограмм яиц – это около двух десятков штук в зависимости от сорта (вес яйца по стандарту должен составлять от 42 г до 60 г). Цена 170 грн. за килограмм яиц – это 85 грн. за десяток. Что в пределах показателей других поставщиков полностью соответствует рыночной цене. Институт имени Бокариуса в качестве рекомендованной отметил цену 90 грн. за десяток. Все желающие могут взвесить килограмм яиц и сосчитать, сколько это штук", - пишет министр.

Резников подытожил, что «яйца по 17 за штуку» Минобороны не закупало и не планирует.

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