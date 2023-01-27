Политика Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки танков Украине - это уже прямой намек бункерному

2023-01-27 12:29

РоССийский диктатор готовится к долгой войне, однако ему не стоит рассчитывать, что поддержка Западом Украины ослабнет. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире ZDF.

Он назвал решение предоставить Украине танки Leopard очень четким сигналом бункерному маразматику.

"Это очень четкое послание путину, что его империалистическая война не будет успешной, потому что мы будем поддерживать Украину вместе, не давая себя разделить - и в то же время всегда будем следить за тем, чтобы не стать стороной в войне", - отметил Шольц.

По его словам, между россией и НАТО не должно быть войны. Именно поэтому он и президент США Джо Байден четко дали понять, что никакие истребители не будут доставлены или наземные войска не будут отправлены в Украину.

Напомним, ранее правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и разрешить реэкспорт другим странам.

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