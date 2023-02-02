Политика Украине следует позволить вступить в НАТО - новый президент Чехии Петр Павел

2023-02-02 13:35

Украине следует позволить вступить в НАТО, сразу после окончания войны. Об этом заявил избранный президент Чехии Петр Павел в интервью BBC.

По его словам, Украина "морально и практически готова" присоединиться к западному альянсу после окончания войны.

"Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран", - подчеркнул глава Чешской республики.

Павел ответил утвердительно на уточняющий вопрос BBC, касается ли это членства в НАТО.

"Я считаю, они действительно этого заслуживают", - отметил отставной генерал.

Новоизбранный президент Чехии подчеркнул, что окончание войны - полностью в руках россии.

"Нужно лишь одно решение президента Путина вывести свои силы из Украины, и война закончится", - отметил он

Добавим, что Петр Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года, и заменит на посту Милоша Земана, который находился на нем два срока - десять лет.

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