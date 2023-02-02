Украине следует позволить вступить в НАТО - новый президент Чехии Петр Павел

Украине следует позволить вступить в НАТО, сразу после окончания войны. Об этом заявил избранный президент Чехии Петр Павел в интервью BBC.
По его словам, Украина "морально и практически готова" присоединиться к западному альянсу после окончания войны.
"Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран", - подчеркнул глава Чешской республики.
Павел ответил утвердительно на уточняющий вопрос BBC, касается ли это членства в НАТО.
"Я считаю, они действительно этого заслуживают", - отметил отставной генерал.
Новоизбранный президент Чехии подчеркнул, что окончание войны - полностью в руках россии.
"Нужно лишь одно решение президента Путина вывести свои силы из Украины, и война закончится", - отметил он
Добавим, что Петр Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года, и заменит на посту Милоша Земана, который находился на нем два срока - десять лет.