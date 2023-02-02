Политика Эрдоган раскритиковал поставки танков Украине

2023-02-02 17:30

Турецкий лидер считает, что что отправка танков рискованна и полезна только торговцев оружием.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против поставок Украине западных танков. По его словам, танки не помогут решить проблемы, которые создает Россия, передает в среду, 1 февраля, издание Hurriyet.

По словам президента Турции, передача Киеву танков – рисковое решение, которое не поможет быстрее решить проблемы.

"Мы ожидаем поддержки мира в Европе и мире. Переговоры продолжаются. Есть ли случай, когда США и Германия не посылают танки решением? Я не могу сказать, что это элемент решения. Это рискованно и полезно для оружейных баронов", - заявил президент Турции.

Эрдоган также отметил, что Анкара проявила инициативу для разрешения ситуации, которая сложилась из-за нападения России на Украину. Речь идет о посредничестве в зерновой инициативе, обмене пленными и поставках гуманитарной помощи.

Напомним, во второй половине января Эрдоган пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава российского режима пожаловался на "деструктивный" Киев. Путин заявил, что Украина якобы сделала ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке Запада. Также Эрдоган переговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским. Среди прочего президенты подробно обсудили необходимые дипломатические усилия по реализации формулы мира.