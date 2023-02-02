Политика Эрдоган раскритиковал поставки танков Украине

2023-02-02 17:30

 

Турецкий лидер считает, что что отправка танков рискованна и полезна только торговцев оружием.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против поставок Украине западных танков. По его словам, танки не помогут решить проблемы, которые создает Россия, передает в среду, 1 февраля, издание Hurriyet.

По словам президента Турции, передача Киеву танков – рисковое решение, которое не поможет быстрее решить проблемы.

"Мы ожидаем поддержки мира в Европе и мире. Переговоры продолжаются. Есть ли случай, когда США и Германия не посылают танки решением? Я не могу сказать, что это элемент решения. Это рискованно и полезно для оружейных баронов", - заявил президент Турции.

Эрдоган также отметил, что Анкара проявила инициативу для разрешения ситуации, которая сложилась из-за нападения России на Украину. Речь идет о посредничестве в зерновой инициативе, обмене пленными и поставках гуманитарной помощи.

Напомним, во второй половине января Эрдоган пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава российского режима пожаловался на "деструктивный" Киев. Путин заявил, что Украина якобы сделала ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке Запада. Также Эрдоган переговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским. Среди прочего президенты подробно обсудили необходимые дипломатические усилия по реализации формулы мира.

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Италия готовит новый пакет помощи Украине: в него может войти ПВО

2023-02-02 20:30

В Пентагоне разочарованы отказом Байдена поставлять Украине истребители F-16, - The Washington Post

2023-02-02 19:30

Франция предоставит Украине радары для ПВО

2023-02-02 18:30

Белый дом одобрит передачу Украине ударных истребителей F-16 - Пентагон

2023-02-02 10:27

Еще новости в разделе "Политика"

Эрдоган раскритиковал поставки танков Украине

2023-02-02 17:30

Украине следует позволить вступить в НАТО - новый президент Чехии Петр Павел

2023-02-02 13:35

Морська корупція: постанова 1499 легалізує схеми продажу учбових дипломів і поборів з моряків?

2023-02-01 12:20

Никаких соглашений за спиной украинцев: Шольц назвал условие для переговоров с роССией

2023-01-31 22:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Эрдоган раскритиковал поставки танков Украине 2023-02-02 17:30
Украине следует позволить вступить в НАТО - новый президент Чехии Петр Павел 2023-02-02 13:35
Морська корупція: постанова 1499 легалізує схеми продажу учбових дипломів і поборів з моряків? 2023-02-01 12:20
Никаких соглашений за спиной украинцев: Шольц назвал условие для переговоров с роССией 2023-01-31 22:00