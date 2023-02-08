Политика Кулеба и Блинкен обсудили новую военную помощь для Украины

2023-02-08 20:00

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудили важные мероприятия в связи с годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом он сообщил в своем Twitter .

Глава украинского МИД подчеркнул, что Россия совершит серьезную ошибку, если сочтет, что все устанут бороться со злом, которое она приносит.

"Провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном по поводу новой военной помощи, новых санкций против России и подготовки важных мер в контексте приближения годовщины полномасштабного вторжения РФ. Россия грубо ошибается, если думает, что кто-то устанет бороться со злом, которое она несет", – отметил Кулеба.