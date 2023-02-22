Политика Дьявол в деталях: в ЕС оценили возможный «мирный план» Китая

2023-02-22 19:00

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил предостережение относительно мирной инициативы, объявленной Китаем в войне в Украине.

Об этом сообщает Handelsblatt.

Мирный план может сработать только при условии ухода российской армии за границы Украины, заявил Тиммерманс. Единственный путь к мирному плану — это уважение суверенитета и границ Украины.

«Если мы начнем с предположения, что границы не уважаются, то весь ад вырвется на волю», — отметил он.

Тиммерманс дал понять, что пока не ясно, как может выглядеть мирный план.

Китай пообещал мирную инициативу в первую годовщину российского вторжения. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь объявил, что «позиционный документ» по урегулированию войны касается уважения суверенитета и территориальной целостности, основ Устава ООН, учета законных интересов безопасности всех стран, а также поддержки всех усилий, направленных на мирное урегулирование.

Недавно Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу возможных поставок оружия из Китая в Россию. «Если американцы выходят с такой информацией, мы должны отнестись к ней серьезно», — сказал Тиммерманс, ссылаясь на заявления министра иностранных дел Энтони Блинкена. Если это произойдет, это будет иметь «серьезные последствия» для отношений с Китаем. Однако он надеется, что китайское руководство сдержит свое слово не поставлять оружие. После заявлений Блинкена Китай обвинил США в дезинформации.

В тоже время Ван И в ходе встречи 18 февраля рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе ключевые позиции «мирного плана» КНР. Об этом Кулеба сообщил 21 февраля на совместной пресс-конференции в Брюсселе с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Да, у нас была встреча с топ-дипломатом Китая Ван И… он поделился со мной ключевыми пунктами китайского «мирного плана». Мы с нетерпением ожидаем получить текст… Нужно узнать все детали. Как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы», – подчеркнул Кулеба.

По словам главы МИД, «основным приоритетом» остается инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира».

Кулеба также отметил, что все действия Китая в контексте российской агрессии «должны быть нацелены на защиту принципа территориальной целостности Украины».