Политика Власти Молдовы адекватно отреагировали на фейки о провокациях в Приднестровье

2023-02-24 11:34

Власти Молдовы опровергли заявление минубийств эрефии о якобы готовящейся провокации в Приднестровье с участием украинских военных.

"Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную рашистами. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Молдовы", - говорится в сообщении правительства страны в Telegram.

Отмечается, что молдавские ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны обещают проинформировать общество об этом.

Напомним, ранее президент страны Майя Санду заявляла, что рф планирует совершить госпереворот в Молдове с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности помочь Молдове с Приднестровьем.

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