Экономика США выделят Украине $10 млрд дополнительной помощи: Йеллен рассказала о поддержке

2023-02-23 19:30

Украина уже в ближайшие месяцы получит $10 млрд дополнительной финансовой помощи от США. Кроме того, Вашингтон поддерживает предоставление Украине новой программы Международного валютного фонда (МВФ), по которой Киев ожидает рекордные $15 млрд финансирования.

Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен на встрече министров финансов G20, которая проходит в Индии. "В ближайшие месяцы мы рассчитываем предоставить около $10 млрд в качестве дополнительной экономической помощи Украине", – цитирует Йеллен Reuters.

Она подсчитала, что суммарная военная, экономическая и гуманитарная помощь США Украине уже достигла $46 млрд. И помощь продолжит предоставляться в дальнейшем.

"Как и заявлял президент Байден, мы будем поддерживать Украину в ее борьбе столько, сколько будет необходимо... Наша экономическая помощь делает возможным сопротивление Украины, поддерживая тыл", – отметила Йеллен.

По ее словам, для МВФ крайне важно "быстро перейти" к кредитной программе для Украины. Это поможет покрыть потребности Украины на 2023 год, которые даже с $10 млрд от США и 18 млрд евро от ЕС составят еще около $10 млрд. Как заявлял глава правительства Украины Денис Шмыгаль после встречи с главой Фонда Кристалиной Георгиевой, речь может идти о предоставлении $15 млрд в течение нескольких лет.