Политика Руководство Минвосстановления спровоцировало международный скандал

2023-02-23 16:37
 
17 февраля во многих отечественных СМИ со ссылкой на Минвосстановления (бывшее Мининфраструктуры) сообщило о том, что Украина завершила дноуглубление устья Быстрое  реки Дунай, доведя проходную осадку судов на участке от 0-го километра устья Быстрое до 77-го километра Килийского устья до 6,5 м.
 
Согласно пресс-релизу, на участке от 77-го километра до 116-го километра Килийского устья проходная осадка составляет 7 м, тогда как в начале полномасштабного вторжения максимальная осадка составляла всего 3,9 м.
 
«Увеличить допустимую осадку судов нам удалось впервые при независимой Украине. Благодаря этому мы сможем обеспечить более эффективное и безопасное судоходство между Черным морем и рекой Дунай, а также увеличить грузопоток через Дунайские порты», - цитируются в сообщении слова вице-премьера – главы Минвосстановления Александра Кубраков. Увеличение осадки судов для прохода устьем Быстрое до указанного уровня стало возможным благодаря ликвидации последствий заносимости, изъятию наносов из почвы, устранению перекатов и восстановлению паспортных характеристик в пределах акваторий морских портов Украины, сообщили в министерстве.
 
 Однако уже 20 февраля Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла Украины Игоря Прокопчука в связи с проведением гидротехнических работ в Килийском устье Дуная, запросив доступа собственных судов к этому месту. В румынском МИД послу сообщили, что Бухарест просит разъяснить, какие именно гидротехнические работы осуществляются в устье Дуная, а также требует прекратить работы, связанные с углублением дна, если они не связаны с поддержкой судоходства. Во время дискуссии румынская сторона отметила, что нет никакой договоренности о проведении таких работ. Более того, по словам вице-премьера Румынии Сорина Гриндяну, работы по углублению дна здесь могут отрицательно повлиять на экосистему дунайской дельты.
 
Почему руководство Минвосстановления решило самостоятельно провести работы и спровоцировать международный скандал, пока не ясно. Следует отметить, что команда Александра Кубракова, особенно ее «водная» часть, возглавляемая профильным замом Юрием Васьковым, за время работы в министерстве отметилась многочисленными скандалами, коррупционными схемами, задержаниями и арестами мелких исполнителей. Однако, пока что Кубраков и Васьков удерживают свои позиции. Более того, в СМИ активно поговаривают, что Кубраков на хорошем счету у Офиса Президента, поэтому  может рассчитывать на место главы Кабмина Шмыгаля.
 
Пока же «неконфликтный и инициативный» Кубраков (как его характеризуют некоторые коллеги по Кабмину), спровоцировал своей инициативой настоящий международный конфликт.
subscriber subscriber

Еще по теме

СМИ КАК ПАН КУБРАКОВ И ЕГО ТЕНЕВОЙ ЗАМ ВАСЬКОВ ПРОВОРАЧИВАЮТ МАСШТАБНЫЕ АФЕРЫ

2023-02-15 12:18

Залужный о скандале в Минобороны: Перекладывание вины подчиненных на руководителей вредит делу и противоречит принципам НАТО

2023-01-26 19:00

фото Появилось жуткое видео с места падения вертолета в Броварах

2023-01-18 10:30

ВОО "Стоп коррупции" обратилась к главе Мининфраструктуры из-за скандальных руководителей "МПРС"

2023-01-06 16:25

Еще новости в разделе "Политика"

Руководство Минвосстановления спровоцировало международный скандал

2023-02-23 16:37

Когда Байден был в Киеве, роССия провела неудачные испытания ракеты "Сармат" – CNN

2023-02-22 19:30

Дьявол в деталях: в ЕС оценили возможный «мирный план» Китая

2023-02-22 19:00

Очільник Верховного суду звинуватив заступника керівника ОП Смирнова у шкоді судовій реформі України

2023-02-22 10:24
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Руководство Минвосстановления спровоцировало международный скандал 2023-02-23 16:37
Когда Байден был в Киеве, роССия провела неудачные испытания ракеты "Сармат" – CNN 2023-02-22 19:30
Дьявол в деталях: в ЕС оценили возможный «мирный план» Китая 2023-02-22 19:00
Очільник Верховного суду звинуватив заступника керівника ОП Смирнова у шкоді судовій реформі України 2023-02-22 10:24