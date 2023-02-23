Политика Руководство Минвосстановления спровоцировало международный скандал

2023-02-23 16:37

17 февраля во многих отечественных СМИ со ссылкой на Минвосстановления (бывшее Мининфраструктуры) сообщило о том, что Украина завершила дноуглубление устья Быстрое реки Дунай, доведя проходную осадку судов на участке от 0-го километра устья Быстрое до 77-го километра Килийского устья до 6,5 м.

Согласно пресс-релизу , на участке от 77-го километра до 116-го километра Килийского устья проходная осадка составляет 7 м, тогда как в начале полномасштабного вторжения максимальная осадка составляла всего 3,9 м.

«Увеличить допустимую осадку судов нам удалось впервые при независимой Украине. Благодаря этому мы сможем обеспечить более эффективное и безопасное судоходство между Черным морем и рекой Дунай, а также увеличить грузопоток через Дунайские порты», - цитируются в сообщении слова вице-премьера – главы Минвосстановления Александра Кубраков. Увеличение осадки судов для прохода устьем Быстрое до указанного уровня стало возможным благодаря ликвидации последствий заносимости, изъятию наносов из почвы, устранению перекатов и восстановлению паспортных характеристик в пределах акваторий морских портов Украины, сообщили в министерстве.

Однако уже 20 февраля Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла Украины Игоря Прокопчука в связи с проведением гидротехнических работ в Килийском устье Дуная, запросив доступа собственных судов к этому месту. В румынском МИД послу сообщили, что Бухарест просит разъяснить, какие именно гидротехнические работы осуществляются в устье Дуная, а также требует прекратить работы, связанные с углублением дна, если они не связаны с поддержкой судоходства. Во время дискуссии румынская сторона отметила, что нет никакой договоренности о проведении таких работ. Более того, по словам вице-премьера Румынии Сорина Гриндяну , работы по углублению дна здесь могут отрицательно повлиять на экосистему дунайской дельты.

Почему руководство Минвосстановления решило самостоятельно провести работы и спровоцировать международный скандал, пока не ясно. Следует отметить, что команда Александра Кубракова, особенно ее «водная» часть, возглавляемая профильным замом Юрием Васьковым, за время работы в министерстве отметилась многочисленными скандалами, коррупционными схемами, задержаниями и арестами мелких исполнителей. Однако, пока что Кубраков и Васьков удерживают свои позиции. Более того, в СМИ активно поговаривают, что Кубраков на хорошем счету у Офиса Президента , поэтому может рассчитывать на место главы Кабмина Шмыгаля