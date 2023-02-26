ВОЙНА В Украине Президент Чехии: стоит рассмотреть вступление Украины в НАТО сразу после войны

2023-02-26 10:00

Президент Чехии Петр Павел считает, что Североатлантическому альянсу стоит рассмотреть принятие Украины в свой состав сразу после завершения войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Суспільному.

Павел отметил, что с точки зрения технической совместимости Украина уже выполнила "домашнее задание", а ВСУ имеют ценный опыт реальной войны, также Украина полностью совместима с НАТО с точки зрения ценностей и долгосрочных стратегических интересов, и единственная проблема, которая остается - продолжающаяся война, потому что принятие Украины раньше грозит прямым столкновением Альянса с Россией.

"Поэтому нам надо дождаться окончания войны и восстановления суверенитета Украины. И здесь встанет вопрос членства в НАТО. И на этом этапе я бы поддержал его, поскольку считаю, Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО - за соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас. А еще украинские военные, будут, пожалуй, самыми опытными из всех, и были бы большим преимуществом для стран НАТО. Итак, есть все причины, почему мы должны рассматривать членство Украины в НАТО сразу после войны", - отмечает Петер Павел.

По его словам, если смотреть на НАТО как на зону стабильности, дружбы и сотрудничества, такую зону хочется расширять - не в том смысле, чтобы приблизить границы к России, хотя Москва продолжает видеть в этом угрозу для себя.

"Конечно, у них иное восприятие, но мы должны оставаться при своих аргументах. Расширение зоны сотрудничества на самом деле никому не угрожает. Расширение НАТО за счет Украины усилило бы безопасность и стабильность в Европе. Мы должны сделать такой шаг, когда для этого будут условия", - говорит президент Чехии.

В интервью он сказал также, что союзникам стоит готовиться поддерживать Украину в длительной перспективе, независимо от надежд на ее скорейшую победу, и не исключать менее оптимистичных сценариев.