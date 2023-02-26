ВОЙНА В Украине Шольц объяснил, чем плох "мирный план" Китая

2023-02-26 11:00


В документе нет четкой позиции по выводу российских войск с территории Украины. Из плюсов - осуждение возможности применение ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с критикой "мирного плана" Китая по урегулированию войны в Украине. При этом он приветствовал позицию Пекина о недопущении применения ядерного оружия, сообщает в субботу, 25 февраля, Welt.

Шольц отметил, что в документе нет четкой позиции по выводу российских войск с территории Украины.

"С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены", - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что "никакого диктованного мира по-русски быть не может".

Шольц также назвал "замечательными" осуждение Китаем возможности применение ядерного оружия.

Напомним, 24 февраля Китай представил "мирный план" по урегулированию войны на территории Украины. Документ предусматривает в качестве основных пунктов прекращение огня и мирные переговоры Украины и России.

В ответ на эту инициативу в США заявили, что Китай может остановиться на первом пункте плана, а именно на уважении суверенитета всех наций.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Эксперты ISW назвали цель визита лукашенко в Китай

2023-02-26 13:00

Байден подверг критике китайский мирный план окончания войны в Украине

2023-02-25 21:00

Получит ли роССия дроны из Китая — в Пекине ответили

2023-02-25 14:00

Украина не согласна минимум с одним пунктом "мирного плана" КНР – Кулеба

2023-02-25 11:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В США признали, что истребители F-16 помогут Украине победить в войне – CNN

2023-02-26 15:00

"Будут московиты какие-нибудь": путин заговорил о развале роССии

2023-02-26 14:00

Эксперты ISW назвали цель визита лукашенко в Китай

2023-02-26 13:00

Украина перейдет в наступление весной: в ГУР назвали одну из стратегических целей

2023-02-26 12:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В США признали, что истребители F-16 помогут Украине победить в войне – CNN 2023-02-26 15:00
"Будут московиты какие-нибудь": путин заговорил о развале роССии 2023-02-26 14:00
Эксперты ISW назвали цель визита лукашенко в Китай 2023-02-26 13:00
Украина перейдет в наступление весной: в ГУР назвали одну из стратегических целей 2023-02-26 12:00