Политика Саммит G20: Китай заблокировал заявление о войне в Украине

2023-02-26 18:00


Китай заблокировал принятие итоговой декларации из-за того, что в ней осуждалась агрессия РФ против Украины.

Китай заблокировал принятие итогового заявления саммита министров финансов стран Большой двадцатки из-за того, что в нем осуждалась агрессия России против Украины, сообщает The Guardian.
Принимавшая саммит министров финансов G20 Индия опубликовала по его итогам собственное заявление. В нем говорится, что все члены G20, кроме России и Китая, были готовы "решительно осудить" полномасштабное вторжение России в Украину.

В заявлении Индии в адрес России практически точно повторены формулировки из прошлогодней декларации лидеров G20 на Бали, с указанием того, что нынешний саммит "не является форумом для решения вопросов безопасности".

Deutsche Welle сообщает, что участники саммита не пришли к консенсусу по вопросу включения в итоговую декларацию слова "война". Министр финансов Германии Кристиан Линднер отметил, что именно Китай заблокировал принятие итоговой декларации.

Ранее сообщалось, что Индия в период председательства в Большой двадцатке не хочет обсуждать новые санкции против России.

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