Политика Официальный Берлин опроверг фейк о мирных переговорах со страной-террористом

2023-02-27 08:26

Правительство Германии отрицает сообщения о том, что Берлин вместе с Францией и Великобританией имеют конкретные планы по оборонному пакту с Украиной, сообщает Tagesschau со ссылкой на представителя правительства.

Он отметил, что дебаты о гарантиях безопасности начались среди союзников через несколько недель после начала войны.

"Нового, конкретного статуса не было в последние месяцы. На последней встрече канцлера Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с украинским главой государства Владимиром Зеленским этот вопрос не играл никакой роли", - добавил представитель.

Ранее на этой неделе издание The Wall Street Journal сообщило, что Великобритания, Германия и Франция якобы предложили Украине заключить договор о сближении с Североатлантическим Альянсом, который предоставит ей больший доступ к западной военной технике, но одновременно предусматривает возобновление мирных переговоров с мордором.

Предложение якобы предусматривает, что Украина и НАТО заключат определенное соглашение о сотрудничестве, которое якобы предусматривает начало мирных переговоров.

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