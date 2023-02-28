Политика "Украина имеет полное право на упреждающий удар по Приднестровью" - власти Молдовы

2023-02-28 09:24

Украина имеет право рассматривать военный сценарий в Приднестровье, однако не будет этого делать. Об этом в интервью Европейской правде рассказал депутат от провластной партии Молдовы Действие и солидарность Оазу Нантой.

По словам политика, Украина рассматривает Приднестровье как второстепенную, но реальную опасность.

"Война - это дело кровавое, жестокое и непредсказуемое, поэтому сохраняется риск удара в спину Украине из Приднестровья, то есть с территории Молдовы. И Украину раздражает то, что она вынуждена держать военные подразделения в этом регионе", - сказал Нантой.

Депутат отметил, что угроза нападения войск России на Украину с территории Молдовы не первостепенна, но все равно это неприятно, поэтому для Киева здесь действует своя логика войны: "быть или не быть".

"И Украина имеет полное право рассматривать, в частности, военный сценарий упреждения удара с территории Молдовы", - сказал депутат, при этом отметив, что Украина не пойдет по такому пути.

По словам парламентария, на сегодняшний день существует диалог между Украиной и Молдовой. Есть официальная позиция Кишинева о том, что "приднестровский конфликт" - это не тот конфликт, который нужно решать военными методами.

"Украина не будет начинать военные операции в Приднестровье. И потому, что есть диалог на эту тему между Киевом и Кишиневом. И потому, что сегодня ситуация на фронте такова, что эта военная операция не нужна", - считает Нантой.

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