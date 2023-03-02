Политика Си к лукашенко: "позиция Китая в отношении Украины последовательна и понятна"

2023-03-02 19:00

Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и понятна, заявил Си Цзиньпин александру лукашенко в среду, согласно китайскому отчету о встрече.

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"Китай опубликовал документ о политическом решении украинского кризиса", - сказал Си. "Основной позицией Китая является содействие миру и переговорам. Мы должны придерживаться направления политического урегулирования, отказаться от менталитета Холодной войны, уважать законные интересы безопасности всех стран и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности".

Детали

Си призвал вовлеченные страны "прекратить политизацию и инструментализацию мировой экономики" и принять меры для прекращения войны.

Согласно китайским данным, лукашенко заявил, что беларусь "полностью согласна и поддерживает позицию и предложение Китая" по этому вопросу.

Добавим

В опубликованном в пятницу мирном плане с изложением позиции министерство иностранных дел Китая призвало к возобновлению мирных переговоров, прекращению односторонних санкций и подчеркнуло свое несогласие с применением ядерного оружия.

Однако в документе прямо не говорится о том, что россия должна вывести свои войска из Украины.

беларусь, союзник Москвы, с начала полномасштабного вторжения используется россией как тыловая база.