Политика Сейчас Китай сильно рискует своей международной репутацией, - Джон Кирби

2023-03-07 09:24

Китаю при рассмотрении вопроса поставки оружия эрефии придется определиться, действительно ли он хочет стать на сторону бункерного маразматика. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в интервью Голосу Америки.

"Китаю предстоит сделать выбор. Президенту Си Цзиньпину предстоит сделать выбор. И мы настоятельно призвали его сделать правильный выбор, не облегчать птн убийство невинных украинцев", – сказал он.

Потому что, как подчеркнул Кирби, именно так выглядел бы подобный шаг по передаче оружия стране-агрессорке.

"И если Китай заботится о своей международной репутации, можно предположить, что он сочтет это решение не отвечающим их интересам", – отметил он.

В Белом доме призвали Пекин сделать верный выбор в этом вопросе.

"Китай должен сделать выбор. Лидер Си Цзиньпин должен сделать выбор. И мы настоятельно призываем его сделать правильный выбор и не облегчать пути убийства невиновных украинцев", – добавил Кирби.