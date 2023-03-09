Протесты в Тбилиси: спецназ снес баррикады, но участники протестов не сдаются

В Грузии продолжаются акции протеста.
В Тбилиси по состоянию на 6 утра продолжается акция протеста, которая длится уже 12 часов.
Об этом сообщает Telegram-канал «Николай Левшиц».
Спецназ с помощью техники снес баррикады, которые протестующие установили на проспекте Руставели. Участников акции вновь разгоняют водометами и слезоточивым газом, но они снова возвращаются.
Полиция продолжает массовые задержания на прилегающих к проспекту улицах.
Около 50 протестующих развернули 20 автомобилей полиции на проспекте Меликишвили.
Машины ехали в сторону центра, но увидев участников акции протеста резко развернулись и уехали.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Грузии митингующие скандируют в адрес спецназа "Русские" и делают ограждения из мусорных баков и скамеек.