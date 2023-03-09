Мир Протесты в Тбилиси: спецназ снес баррикады, но участники протестов не сдаются

2023-03-09 07:45

В Грузии продолжаются акции протеста.

В Тбилиси по состоянию на 6 утра продолжается акция протеста, которая длится уже 12 часов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Николай Левшиц».

Спецназ с помощью техники снес баррикады, которые протестующие установили на проспекте Руставели. Участников акции вновь разгоняют водометами и слезоточивым газом, но они снова возвращаются.

Полиция продолжает массовые задержания на прилегающих к проспекту улицах.

Около 50 протестующих развернули 20 автомобилей полиции на проспекте Меликишвили.

Машины ехали в сторону центра, но увидев участников акции протеста резко развернулись и уехали.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Грузии митингующие скандируют в адрес спецназа "Русские" и делают ограждения из мусорных баков и скамеек.