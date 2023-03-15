Экономика В украинских обменниках подорожали доллар и евро - курсы валют на сегодня

2023-03-15 14:31

В украинских обменных пунктах в среду, 15 марта, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 38,8 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 41,1 гривны за евро. Об этом сообщают профильные ресурсы со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка – 38,15 грн (38,1 – 14 марта)

продажа – 38,8 грн (38,7 – 14 марта) за доллар.



Средний курс евро составляет:





покупка – 40,4 грн (40,3 – 14 марта),

продажа – 41,1 грн (41 – 14 марта) за евро.

Официальный фиксированный курс, установленный Национальным банком Украины, составляет 36,57 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 15 марта составляет 39,27 гривен за евро (+0,1682 грн).