Мир Латвия безвозмездно передает Украине медицинское оборудование на сотни тысяч евро

2023-03-23 12:30

Правительство Латвии планирует безвозмездно передать Украине медицинское оборудование на сумму 297 861 евро. Об этом сообщает Delfi.

Сообщается, что минздрав Латвии пожертвует 278 перфузионных шприцевых насосов, 45 неинвазивных аппаратов искусственной вентиляции легких, десять станций перфузионной системы, четыре аспирационных установки, комплект вентилятора и дыхательных трубок, а также станцию мониторинга показателей жизнедеятельности пациентов.

Транспортировку и логистику медицинского оборудования будет координировать Государственная пожарно-спасательная служба Латвии, транспортные и логистические расходы будут возмещены из бюджета механизма гражданской защиты ЕС.

Ранее также стало известно, что Рига отправит в Украину 18 авто, конфискованных у пьяных водителей.

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Латвия безвозмездно передает Украине медицинское оборудование на сотни тысяч евро 2023-03-23 12:30
Як вибрати міжкімнатні двері? 2023-03-23 09:55
РуССкие наемники-вагнеровцы напали на китайский золотой рудник - много жертв 2023-03-22 11:21
Байден подписал закон о рассекречивании информации, которая связана с происхождением COVID-19 2023-03-21 22:05