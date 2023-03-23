Мир Китай вернул свои названия некоторым роССийским городам

2023-03-23 20:17

Китай вернул китайские названия российским городам, присоединенным Российской империей в XIX веке. Аналитики считают, что таким образом КНР напоминает России о том, что не забыла "об огромных территориях, которые считает исторически китайскими". Об этом говорится в материале RFI, опубликованном 21 марта.

Министерство природных ресурсов КНР 14 февраля опубликовало обновленные правила, которые касаются топонимики. Переименование в том числе коснулось восьми городов и территорий, которые входят в состав современной России:

Владивосток стал называться Хайшэньвай (海参崴);

Уссурийск – Шуанчэнцзы (双城子);

Хабаровск – Боли (伯力);

Благовещенск – Хайланьпао (海兰泡);

о. Сахалин – о. Куедао (库页岛);

Нерчинск – Нибучу (尼布楚);

Николаевск-на-Амуре – Мяоцзе (庙街);

Становой хребет – хребет Вайсинаньлин (外兴安岭).

"Государственные границы КНР проводятся в соответствии со стандартным образцом карты, утвержденной и опубликованной Государственным советом. Исторические границы Китая проводятся в соответствии с фактическими границами на основании исторических материалов", – говорится в документе.

Таким образом Пекин дает понять Москве, что не забыл об этих землях, заявил в комментарии RFI ученый из Китайского института Лау при Королевском колледже Лондона Майкл Диллон.

Взаимосвязи между Китаем и Россией находятся "на острие ножа", считает ученый. По его словам, внутри китайского руководства существует конфликт относительно того, насколько сильно Пекин должен поддерживать президента РФ Владимира Путина.

В статье говорится, что сотрудничество президента РФ и лидера КНР может пошатнуться из-за исторического территориального спора двух стран. Диллон добавил, что если война против Украины обернется не лучшим исходом для РФ, Китай может без колебаний "стряхнуть пыль со старых территориальных претензий".

Автор отметил, что Путин в статье, которую опубликовал китайский ресурс "Жэньминь жибао" перед визитом китайского лидера Си Цзиньпина в Россию, заявил о "партнерстве" между Москвой и Пекином, которое, по его словам, "всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга".

"Но если вы оглянетесь, отношения Китая и РФ никогда не были очень простыми", – прокомментировал Диллон.

Территории, которые КНР решила переименовать, когда-то принадлежали Китаю, но при маньчжурской императорской династии Цин они были присоединены Россией вследствие подписания ряда договоров, которые в Китае "считались неравноправными", объяснило издание Asia Times.

Общая протяженность китайско-российской границы составляет около 4,3 тыс. км. Как отметил "Коммерсантъ", споры вокруг демаркации границы между странами длились более 40 лет. Ситуацию удалось урегулировать только в 2004 году. Тогда, как напомнило издание, отношения России и Запада "начали стремительно портиться", а в качестве противовеса этому Москва начала активизировать связи с Пекином. Тогда Путин во время визита в Китай подписал дополнительное соглашение между РФ и КНР о государственной границе на ее восточной части, которое урегулировало спорные вопросы между странами. Официально демаркационные работы были завершены в 2008 году.

При этом, как отметило Asia Times, китайские обозреватели время от времени пишут статьи, в которых напоминают, сколько китайских земель было захвачено другими странами с середины XIX века.

Китайский обозреватель Оу Ханьцзун написал в колонке на Baijiahao, что Китай потерял 1,7 млн км² территории, которые сейчас являются частью России. По его словам, повторное использования китайских названий дальневосточных городов напоминает китайцам об "их желании вернуть утраченные земли".