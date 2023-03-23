Экономика В украинских обменниках начал дешеветь доллар - курс валют на сегодня

2023-03-23 15:37

В обменных пунктах Украины в четверг 23 марта, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 38,6 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 41,4 гривны за евро. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:



• покупка – 38 грн (38,1 – 22 марта)

• продажа – 38,6 грн (38,75 – 22 марта) за доллар.



Средний курс евро составляет:



• покупка – 40,7 грн (40,6 – 22 марта)

• продажа – 41,4 грн (41,3 – 22 марта) за евро.



Официальный фиксированный курс, установленный Национальным банком Украины, составляет 36,57 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 23 марта составляет 39,43 гривен за евро (+0,004 грн).