Новая Зеландия сообщила Китаю о своем беспокойстве относительно летальной помощи россии

Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута во время встречи со своим китайскими коллегами выразила Пекину обеспокоенность относительно любого предоставления смертоносной помощи для поддержки России в ее войне против Украины. Об этом УНН информирует ссылаясь на АР.
Детали
Четырехдневная поездка Махуты является первой поездкой министра иностранных дел Новой Зеландии в Пекин с 2018 года.
Ее пресс-служба подробно рассказала о предостережениях Махуты в Пекине, через несколько дней после того, как председатель КНР Си Цзиньпин завершил свою поездку в Москву, теплую встречу, во время которой Си и путин хвалили друг друга и говорили о глубокой дружбе.
Что касается войны в Украине, Махута снова заявила, что ее правительство осуждает незаконное вторжение Москвы, обращаясь к своему коллеге Цинь Гану.
Она также сказала Ван И, ныне высшему внешнеполитическому чиновнику Коммунистической партии Китая, что мир и процветание являются ожиданиями всех сторон. Новая Зеландия поддерживает политическое урегулирование споров через диалог, говорится в сообщении.
Ван сказал, что неотложной задачей является достижение прекращения огня и возобновление мирных переговоров, и что Китай будет продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию.
Министры обсудили возможность визита премьер-министра Новой Зеландии Криса Хипкинса в Китай в этом году, добавили в офисе.
Добавим
Китай является крупнейшим торговым партнером Новой Зеландии, и новозеландские экспортеры полагаются на Китай при покупке молочных продуктов и других сельскохозяйственных товаров.