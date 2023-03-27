Мир Новая Зеландия сообщила Китаю о своем беспокойстве относительно летальной помощи россии

2023-03-27 21:08

Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута во время встречи со своим китайскими коллегами выразила Пекину обеспокоенность относительно любого предоставления смертоносной помощи для поддержки России в ее войне против Украины. Об этом УНН информирует ссылаясь на АР.

Детали

Четырехдневная поездка Махуты является первой поездкой министра иностранных дел Новой Зеландии в Пекин с 2018 года.

Ее пресс-служба подробно рассказала о предостережениях Махуты в Пекине, через несколько дней после того, как председатель КНР Си Цзиньпин завершил свою поездку в Москву, теплую встречу, во время которой Си и путин хвалили друг друга и говорили о глубокой дружбе.

Что касается войны в Украине, Махута снова заявила, что ее правительство осуждает незаконное вторжение Москвы, обращаясь к своему коллеге Цинь Гану.

Она также сказала Ван И, ныне высшему внешнеполитическому чиновнику Коммунистической партии Китая, что мир и процветание являются ожиданиями всех сторон. Новая Зеландия поддерживает политическое урегулирование споров через диалог, говорится в сообщении.

Ван сказал, что неотложной задачей является достижение прекращения огня и возобновление мирных переговоров, и что Китай будет продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию.

Министры обсудили возможность визита премьер-министра Новой Зеландии Криса Хипкинса в Китай в этом году, добавили в офисе.

Добавим

Китай является крупнейшим торговым партнером Новой Зеландии, и новозеландские экспортеры полагаются на Китай при покупке молочных продуктов и других сельскохозяйственных товаров.