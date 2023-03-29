Экономика Доллар и евро в Украине продолжают дешеветь - точный курс валют на сегодня

2023-03-29 13:34

Курс гривны на наличном рынке продолжает укрепляться и эти темпы ускорились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка утром в среду, 29 марта.

Так, курс доллара в продаже упал на 52 коп до 38,20 гривен за доллар. Курс евро просел также на 20 копеек до 41,00 гривен за евро.

Сейчас на наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка – 37,60 грн (37,80 – 28 марта)

продажа – 38,20 грн (38,40 – 28 марта) за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка – 40,30 грн (40,50 – 28 марта),

продажа – 41,00 грн (41,20 – 28 марта) за евро.

Курс гривны растет на наличным рынке на протяжении семи дней подряд. Официальный фиксированный курс НБУ составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 29 марта составляет 39,6111 гривен за евро (+0,2212 грн).