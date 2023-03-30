Экономика Джо Байден заявил, что кризис в банковской сфере США резко пошел на спад

2023-03-30 11:34

Президент США Джо Байден заявил, что кризис в банковской сфере слабеет, но в случае необходимости власти страны могут принять новые меры для поддержки отрасли, передает Bloomberg.

"Я думаю, что мы сделали все необходимое. Я уверен, что ситуация налаживается. Рынки на это реагируют, - сказал Байден журналистам после мероприятия в Северной Каролине.

Он добавил, что Белый дом может принять меры в будущем, если это будет необходимо.

"Это еще не конец. Мы внимательно за всем наблюдаем. Я думаю, моя команда пока хорошо со всем справляется", - указал американский лидер.

При этом президент США выразил сомнение в том, что законодательные меры в ответ на сложившуюся ситуацию будут одобрены Конгрессом.

"Я не уверен, что у нас получится провести значительные законодательные изменения. Но мы над этим работаем", - подчеркнул Байден.

Как пишет агентство, американская администрация стремилась преуменьшить беспокойство Уолл-стрит по поводу недавнего кризиса ряда региональных банков страны, включая Silicon Valley Bank и Signature Bank, а также опасения по поводу перспективы более широкого финансового спада.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Напряженность высока": Байден хочет еще раз поговорить с Си Цзиньпином

2023-03-21 17:46

путин явно совершил военные преступления, — Байден о решении МУС

2023-03-18 08:43

К Байдену летят премьеры Британии и Австралии обсудить подлодки для противодействия Китаю

2023-03-12 09:58

Белый дом уточнил слова Байдена о F-16 для Украины

2023-02-27 16:30

Еще новости в разделе "Экономика"

Джо Байден заявил, что кризис в банковской сфере США резко пошел на спад

2023-03-30 11:34

Доллар и евро в Украине продолжают дешеветь - точный курс валют на сегодня

2023-03-29 13:34

Курс валют на сегодня: в Украине продолжают дешеветь доллар и евро

2023-03-28 14:32

В украинских обменниках начал дешеветь доллар - курс валют на сегодня

2023-03-23 15:37
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Джо Байден заявил, что кризис в банковской сфере США резко пошел на спад 2023-03-30 11:34
Доллар и евро в Украине продолжают дешеветь - точный курс валют на сегодня 2023-03-29 13:34
Курс валют на сегодня: в Украине продолжают дешеветь доллар и евро 2023-03-28 14:32
В украинских обменниках начал дешеветь доллар - курс валют на сегодня 2023-03-23 15:37