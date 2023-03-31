Политика Власти Венгрии пояснили, почему намеренно тормозят вступление Швеции в НАТО

2023-03-31 10:27

Спикер правительства Венгрии Золтан Ковача заявил, что Стокгольм якобы сам виноват в задержке процесса вступления в НАТО, поскольку "недоволен" требованиями Будапешта. Об этом сообщает The Guardian.

"Вступление Швеции в НАТО столкнулось с проблемами, поскольку Венгрия получила сетование на свою критику со стороны Швеции. И преодоление этого разрыва потребует значительных усилий с обеих сторон", - отметил Ковач.

Напомним, ранее в Венгрии заявляли, что поддерживают вступление Швеции в НАТО и парламент страны ратифицирует заявку. Однако после этого несколько раз откладывали дату ратификации.