Мир Китай усилит сотрудничество с армией рф, - заявление

2023-03-30 18:36

 

Китай заявил, что готов сотрудничать с российской армией для якобы усиления стратегической коммуникации и координации.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Китая Тан Кэфэй.

По его словам, Россия и Китай будут работать над введением глобальных инициатив в сфере безопасности.

Кроме того, Кэфэй заявил, что "две страны будут углублять военное доверие и совместно защищать международную справедливость". Он отметил, что РФ и Китай организуют совместные военные учения, а также совместное морское и воздушное патрулирование.

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Мир

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Как получить выгодные промокоды казино онлайн для игры в автоматы 2023-03-29 00:41