Политика Эрдоган пояснил, чем его так сильно взбесил посол США в Турции

2023-04-04 11:33

Посол США в Турции Джефф Флейк больше не сможет проводить встречи с официальными представителями Анкары. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает TRT Haber.

Такое заявление он сделал после того, как Флейк на днях встретился с оппозиционным кандидатом на выборах в Турции Кемалем Кылычдароглу.

"Посол Джо Байдена посещает господина Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты - посол. Твой собеседник здесь - президент", - сказал Эрдоган.

По его словам, что для Флейка теперь "двери закрыты".

"Ты будешь знать свое место. Ты будешь знать свой долг как посла. Ты узнаешь, как работает посол", - заявил Эрдоган.