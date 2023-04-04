Эрдоган пояснил, чем его так сильно взбесил посол США в Турции

Посол США в Турции Джефф Флейк больше не сможет проводить встречи с официальными представителями Анкары. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает TRT Haber.
Такое заявление он сделал после того, как Флейк на днях встретился с оппозиционным кандидатом на выборах в Турции Кемалем Кылычдароглу.
"Посол Джо Байдена посещает господина Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты - посол. Твой собеседник здесь - президент", - сказал Эрдоган.
По его словам, что для Флейка теперь "двери закрыты".
"Ты будешь знать свое место. Ты будешь знать свой долг как посла. Ты узнаешь, как работает посол", - заявил Эрдоган.