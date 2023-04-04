Экономика Гривна преодолела психологический рубеж - правильные курсы валют на сегодня

2023-04-04 14:32

Курс гривны на наличном рынке продолжил рост по отношению к доллару второй день подряд и преодолел важный психологический рубеж. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка 4 апреля.

Так, в обменных пунктах курс доллара в продаже упал на 30 копеек до 37,70 гривен за доллар, а курс евро упал на 30 копеек до 40,55 гривен за евро.

Сегодня на наличном рынке средний курс доллара в Украине составляет:

покупка – 37,10 грн (37,40 – 3 апреля)

продажа – 37,70 грн (38,00 – 3 апреля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка – 39,85 грн (40,15 – 3 апреля),

продажа – 40,55 грн (40,85 – 3 апреля) за евро.

Официальный фиксированный курс НБУ составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 4 апреля немного вырос и составляет 39,761 гривен за евро (+0,0237грн).

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