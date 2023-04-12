Экономика Украина возобновила экспорт электроэнергии в европейские страны

2023-04-12 10:29

Украина возобновляет экспорт электроэнергии в европейские страны. Уже состоялся первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей, сообщает Укрэнерго.

"Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу при первоочередном обеспечении украинских потребителей и избытке производства электроэнергии в энергосистеме. Такое решение приняло Минэнерго в пятницу, 8 апреля", – говорится в сообщении.

Указано, что Укрэнерго уже провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля. По результатам аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников.

"Учитывая войну в Украине и связанные с этим риски, доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах", – отметили в Укрэнерго.

Кроме того, проходит аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на дату поставки 12 апреля. Также согласуется возможность открытия экспорта в Словакию.